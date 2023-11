ERLANGEN (dpa-AFX) - Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr will der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers wieder profitabler werden. Dazu beitragen soll vor allem die derzeit im Umbau befindliche Labordiagnostik, die in die schwarzen Zahlen zurückkehren soll. Auch der Umsatz soll dank einer erwarteten besseren Entwicklung in dem Geschäft wieder stärker zulegen. Rechnet man jedoch den Beitrag durch die Verkäufe von Antigen-Schnelltests heraus, von denen Healthineers in der Corona-Zeit erheblich profitiert hatte, dürfte sich das Wachstum abschwächen.

Die im Dax notierte Aktie stieg zu Handelsbeginn zunächst um 2,5 Prozent, gab die Gewinne danach aber zum Teil wieder ab. Zuletzt lag das Papier noch knapp ein Prozent im Plus.