Bertelsmann steigert Umsatz nach drittem Quartal 2023 und übertrifft Vorjahresbestwert (FOTO)

- Umsatz in Höhe von 14,6 Mrd. Euro nach neun Monaten

- 2023 bisher 1,1 Mrd. Euro in Boost-Strategie investiert

- Ausblick Gesamtjahr: "Erwarten einen insgesamt positiven Geschäftsverlauf."



Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann

verzeichnete nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 einen neuen Höchstwert

beim Umsatz und blickt zuversichtlich auf die Ergebnisse für das Gesamtjahr.





Der Konzernumsatz von Bertelsmann erhöhte sich in der Berichtsperiode auf 14,6Mrd. Euro (VJ: 14,4 Mrd. Euro) und stieg damit um 1,9 Prozent an. Das organischeWachstum lag bei 0,8 Prozent. Zu dem Wachstum trugen vor allem Penguin RandomHouse, BMG, die Dienstleistungsgeschäfte der Arvato Group sowie die BertelsmannEducation Group bei. Der deutliche Umsatzanstieg dieser Geschäfte glich diegeringeren Umsätze im TV-Geschäft u.a. infolge schwächerer TV-Werbemärkte mehrals aus.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Trotz einerweiterhin herausfordernden gesamtgesellschaftlichen Lage, die wir insbesondereim TV-Werbegeschäft spüren, haben wir einen neuen Bestwert beim Umsatz erzielt.Die breite Aufstellung des Konzerns und unsere Boost-Strategie entfaltenzunehmend ihre Wirkung. Unsere Boost-Investitionen beliefen sich allein imlaufenden Geschäftsjahr 2023 auf 1,1 Mrd. Euro."Bertelsmann wird bis 2026 fünf bis sieben Milliarden Euro investieren, um seineGeschäfte auf ein noch höheres Umsatz- und Ergebnisniveau zu bringen. Seit 2021wurden im Rahmen der Boost-Strategie bereits 3,6 Mrd. Euro investiert.Highlights aus den Divisionen:Die RTL Group verzeichnete einen Umsatzrückgang von 6,9 Prozent, hauptsächlichinfolge eines deutlich schwächeren Werbemarktumfelds und geringerer Umsätze derProduktionsgeschäfte. Mit einem Plus von 21 Prozent entwickelten sich dieStreaming-Umsätze hingegen deutlich positiv. Getragen wurde diese Entwicklungdurch die stark wachsende Anzahl an Abonnements. Ende September 2023 zählte dieRTL Group 6,2 Millionen zahlende Abonnenten für ihre Streaming-Dienste RTL+ inDeutschland und Ungarn sowie Videoland in den Niederlanden, ein Plus von 30Prozent gegenüber Ende September des Vorjahres.Der umsatzstärkste Titel von Penguin Random House und das zugleichmeistverkaufte Buch der Verlagsbranche in den ersten neun Monaten des Jahres2023 ist "Reserve" von Prinz Harry. Weitere bedeutende Erfolge sind "Eine Frageder Chemie" von Bonnie Garmus, "Outlive" von Peter Attia sowie "Die 1% Methode"von James Clear.Zu den neuen Bestsellern im dritten Quartal gehören Bildbände von MatthewMcConaughey und Amanda Gorman. Im Oktober veröffentlichte Penguin Random House