FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach bislang schlechtem Lauf seit dem Börsengang haben sich die im SDax enthaltenen Aktien von Thyssenkrupp Nucera am Mittwoch schwungvoll um bis zu sechs Prozent erholt. Zuletzt betrug das Plus dann gut vier Prozent, nachdem der Wasserstoff-Spezialist von der Berenberg Bank zum Kauf empfohlen wurde. Mit einem Kursziel von 21 Euro sah Analyst James Carmichael gemessen am Vortagskurs ein Potenzial von mehr als 40 Prozent.

Der im Juli noch vielversprechende Börsengang wurde in den vergangenen Monaten eindrucksvoll revidiert: Verglichen mit dem Ausgabepreis von 20 Euro hatte der Kurs zuletzt um bis zu ein Drittel nachgegeben. Nach einem ersten Anstieg im Juli bis über die 25-Euro-Marke waren die Papiere Ende Oktober im Tief für 13,33 Euro zu haben, weil Wasserstoff-Aktien zuletzt bei Anlegern allgemein einen schweren Stand hatten. Die Papiere der Branchengröße Nel ASA verloren seit ihrem Juli-Zwischenhoch zeitweise sogar mehr als die Hälfte.

Wie Berenberg-Experte Carmichael schrieb, stehe Nucera dank des Geschäfts mit alkalischer Wasserelektrolyse (AWE) vor einer starken Wachstumsphase. Die Auftragsbücher versprächen eine Verdreifachung der Umsätze bis 2025./tih/jha/