Die Ölpreise haben ihre Talfahrt am Mittwoch fortgesetzt, nachdem sie bereits am Vortag um mehr als vier Prozent abgesackt waren. Auslöser für die Abwärtsbewegung waren trübe Konjunkturnachrichten aus China, wo die Exporte den sechsten Monat in Folge gesunken waren, was eine Verlangsamung der weltweiten Nachfrage unterstreicht.

Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) büßte zuletzt 0,3 Prozent auf 77,18 US-Dollar je Barrel ein – am Dienstag waren die Preise um 4,3 Prozent gesunken. Die Rohöl-Futures der europäischen Sorte Brent sanken zuletzt 0,1 Prozent auf 81,54 US-Dollar, nach einem Vortagesverlust von 4,2 Prozent.