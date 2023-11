UBS stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. In den vergangenen Quartalen hätten sich die Einzelhandelsumsätze des Flughafenbetreibers in Frankfurt schlechter als bei der Konkurrenz entwickelt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ab 2027/28 stünden Fraport mehrere Hebel zur Verbesserung zur Verfügung, etwa durch die geplante Erweiterung des Frankfurter Flughafens durch den Bau eines dritten Terminals. 2027 dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) aber noch lediglich minimal steigen./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 03:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 03:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 49,27EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m