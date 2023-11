In der Telefonkonferenz mit Analysten äußerte sich das Management zum Schlussquartal ermutigend. Die gesenkten Prognosen führt DHL zudem insbesondere auf die etwas verzögerte konjunkturelle Erholung zurück. Der Kursentwicklung förderlich dürfte zudem sein, dass man trotz der Schwäche der Konjunktur am Aktienrückkauf-Programm festhält./ajx/lew/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der DHL Group haben am Mittwoch nach schwächerem Start schnell deutlich zugelegt. Die Prognosesenkung des Logistikers wirkte sich damit nicht zum Nachteil aus. In der Spitze gewannen die Titel mehr als fünf Prozent und kletterten auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Zugleich verließen sie damit ihren seit Ende Juli laufenden Abwärtstrend. Im Leitindex Dax waren sie mit einem Aufschlag von zuletzt noch 3,3 Prozent auf 38,37 Euro unter den Favoriten.

Die Aktien der DHL Group haben am Mittwoch nach schwächerem Start schnell deutlich zugelegt.

AKTIE IM FOKUS DHL mit imposantem Dreh ins Plus - Zuversicht überwiegt

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer