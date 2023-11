Ein multimodaler Ansatz für den nachhaltigen Verkehr von Tomorrow.Mobility

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - EIT Urban Mobility, eine Initiative desEuropean Institute of Innovation and Technology (EIT), einer Einrichtung der EU,treibt den notwendigen Wandel hin zu einer grüneren Zukunft für die urbaneMobilität voran, indem sie gemeinsam mit der Fira de Barcelona denTomorrow.Mobility World Congress (TMWC) organisiert. Der TMWC dient als wichtigePlattform für weltweit führende Persönlichkeiten, Experten und Visionäre, umsich zu treffen und die Zusammenarbeit zu fördern, die darauf abzielt, dieZukunft der urbanen Mobilität neu zu gestalten. Der Kongress, der vom 7. bis 9.November in Barcelona im Rahmen der Smart City Expo stattfindet, dient demWissensaustausch und der Entwicklung innovativer Lösungen für eineintelligentere, sauberere und besser vernetzte städtische Mobilitätslandschaft.Wie die CEO von EIT Urban Mobility und Präsidentin des TMWC-Beirats, MariaTsavachidis, betont : "Wir stehen an einem entscheidenden Punkt, an dem dieDringlichkeit des Klimaschutzes einen radikalen Wandel in der Art und Weiseerfordert, wie wir die urbane Mobilität angehen.Angesichts der Tatsache, dassder Verkehrssektor einen wesentlichen Beitrag zur Klimakrise leistet, setzt sichdas EIT Urban Mobility für ein neues und integriertes Konzept für die Mobilitätin Städten ein und betont die Bedeutung der Multimodalität. Dieser strategischeAnsatz nutzt die einzigartigen Stärken der verschiedenen Verkehrsträger undermöglicht einen nahtlosen und nachhaltigen Übergang zu umweltbewusstenstädtischen Verkehrssystemen."Nach den Ergebnissen einer Studie von EIT Urban Mobility (https://public.tableau.com/app/profile/francesco.chirico/viz/CostsandBenefitsoftheUrbanMobilityTransitioninEurope/HOME) werden für den Übergang zu einer nachhaltigen städtischenMobilität in Europa bis 2030 voraussichtlich 86 Milliarden Euro zusätzlichbenötigt. Diese Investition wird sich voraussichtlich auszahlen, denn jederEuro, der in den Übergang investiert wird, kann bis 2030 bis zu 3,06 Euroeinbringen. Die Ergebnisse[1] zeigen, dass bis 2030 Preisgestaltungssysteme(Stau- und Abgasgebühren, Parkgebühren, integrierte Fahrschein- und Tarifsystemefür den öffentlichen Verkehr) das Maßnahmenpaket mit dem höchsten Nettonutzen inkleinen und mittleren Städten sind, während innovative Dienstleistungen(nachfrageorientierter Verkehr, autonome Fahrzeuge, intelligente Verkehrssysteme(Intelligent Transport Systems)) die bessere Wahl für den Übergang inGroßstädten sind.EIT Urban Mobility veröffentlicht während der Veranstaltung seine neueste Studieüber "Unlocking the Future of Mobility with European Data Spaces"(https://www.eiturbanmobility.eu/publications/) in Zusammenarbeit mit Factual