Alvarez & Marsal ernennt Richard Hell zum Managing Director für die europäische Supply Chain, Operation & Procurement Practice

München (ots) -



- Hell ist ein ausgewiesener Experte für die Automobil- und Industriebranche und

wird in der Supply Chain, Operation & Procurement Practice Group eine

Schlüsselposition übernehmen.



Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) , ein weltweit

führendes Beratungsunternehmen, gibt die Ernennung von Richard Hell

(https://www.linkedin.com/in/richard-hell-9b5ab1/) , ein erfahrener Experte in

der Automobil- und Industriebranche, als Managing Director den Lead für die

Supply Chain, Operation & Procurement Practice Group übernimmt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit fast 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen und einembeeindruckenden Portfolio an Kompetenzen ist Richard Hell ein anerkannterExperte in Industriebranchen wie Automobil, Luft-/Raumfahrt,Verteidigungssektor, Schienenverkehr und Industrieproduktion. Er studierteElektrotechnik mit Schwerpunkt Industrieautomation und Robotik an derUniversität Regensburg und begann seine berufliche Laufbahn als Manager fürIndustrialisierung und technische Instandhaltung bei Rodenstock in Deutschlandund Thailand. Anschließend übernahm er verschiedene Führungspositionen beiMercedes-Benz. Vor seinem Wechsel zu Alvarez & Marsal war er Global AutomotiveLead von Oliver Wyman und CEO von Shainin, einem globalen Beratungsunternehmen,das auf die Lösung komplexer technischer Probleme und die Verbesserung vonGeschäftsprozessen spezialisiert ist.Als Experte in den Bereichen Produktentwicklung, Betriebs- undQualitätsverbesserung, Einführungs- und Krisenmanagement sowie Digitalisierunghat er in Asien, Europa und Nordamerika mit Führungsteams undUnternehmensleitungen an komplexen Performance-Transformationen und technischenKrisensituationen gearbeitet. Eine seiner Stärken ist seine ganzheitliche Sichtauf operative Veränderungen und groß angelegte Ramp-up-Programme in derIndustrie, die auf seiner Erfahrung als Werksleiter undIndustrialisierungsmanager basiert.Richard Hell hat erfolgreich komplexe Markteinführungen von batteriebetriebenenElektrofahrzeugen bei OEMs und Zulieferern geleitet sowie Projekte zurGestaltung und Optimierung von Standorten und Verbesserung von Betriebsabläufenverantwortet. Seine umfangreichen technischen Kenntnisse in der Automobil- undLuftfahrtindustrie machen ihn zu einem Experten für die Bewertung und Lösungtechnischer Probleme zur Minimierung finanzieller und technischer Risiken beider Einführung neuer Produkte. Darüber hinaus leitete er Projekte zurProduktkostenreduzierung und Design-Optimierung in verschiedenen Branchen sowie