IKEA Deutschland knackt 6 Mrd. Euro Umsatzmarke in GJ 23 - große Investitionen in niedrigere Preise und Nachhaltigkeit geplant (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) - IKEA Deutschland knackt 6 Mrd. Euro Umsatzmarke in GJ 23

- große Investitionen in niedrigere Preise und Nachhaltigkeit geplant



- Über 80 Mio. Besucher*innen in den IKEA Einrichtungshäusern (Anstieg um 11

Prozent im Vergleich zum Vorjahr)

- In GJ 23 und 24: IKEA reduziert Preise von rund 800 Produkten

- Nachhaltigkeit im Fokus: 70 Millionen Euro geplante Investitionen im GJ 24 für

innovative Heiz- und Kühlsysteme in Einrichtungshäusern

- IKEA Deutschland bleibt größter Ingka Markt, gefolgt von den USA, Frankreich

und Großbritannien