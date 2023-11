Globale Bain-Studie zum demografischen Wandel auf dem Arbeitsmarkt / Generation 55plus wird zum Garanten des Unternehmenserfolgs

München (ots) -



- In den G7-Staaten werden die ab 55-Jährigen am Ende dieses Jahrzehnts rund ein

Viertel der Gesamtbeschäftigten ausmachen

- In Deutschland werden die speziellen Fähigkeiten der älteren Belegschaft von

Unternehmen noch nicht ausreichend wertgeschätzt

- Verstärkte Investitionen in die Generation 55plus zahlen sich aus

- Durch die vollumfängliche Integration in den Arbeitsprozess sowie die gezielte

Nutzung von Kompetenz und Erfahrung entsteht eine Win-win-Situation



Bis Ende des Jahrzehnts wird es weltweit rund 150 Millionen mehr Beschäftigte

als heute geben, die 55 Jahre und älter sind. Dies gilt vor allem in Ländern mit

hohem Einkommen. So wird sich in den G7-Staaten die Arbeitnehmerschaft ab 55

aufwärts auf rund ein Viertel der Erwerbstätigen belaufen. Das sind rund 10

Prozentpunkte mehr als 2011. Noch aber bleibt das Potenzial der älteren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen oft ungenutzt. Das hat die

Studie " Better with Age: The Rising Importance of Older Workers (https://www.ba

in.com/insights/better-with-age-the-rising-importance-of-older-workers/) " der

internationalen Unternehmensberatung Bain & Company ergeben, die auf

regelmäßigen Befragungen von rund 40.000 Beschäftigten aller Altersklassen in 19

Ländern basiert.