Medienanalyse Erwähnungen von DAX- und MDAX-Chefs im Oktober deutlich gesunken

Berlin (ots) - Die CEOs und ihre Themen kamen im Oktober in der Öffentlichkeit

kaum vor. Wenn sie in den Medien erwähnt wurden, dann geschah dies häufig

ausschließlich im Zusammenhang mit Finanzthemen. "Kein Wunder, dass die CEOs

damit nicht allzu viele Leserreaktionen hervorriefen. Die

Kommunikationsstrategien der großen Unternehmen sollten eine breitere Thematik

beinhalten, damit deren Vorstands-Chefs auf mehr Leserinteresse stoßen", sagt

Justus Becker, Geschäftsführer bei .companion. "Die Best Practices des Oktobers

zeigen, wie es geht. Springer-CEO Mathias Döpfner erreichte einen

außergewöhnlichen Communications Excellence-Wert und eine rekordverdächtige

Interaktionsrate. Er zeigt, dass die Öffentlichkeit durchaus an den Gedanken der

Wirtschaftslenker interessiert ist, wenn die mal außerhalb der Box denken. Um

als relevante Stimme wahrgenommen zu werden, sprach Döpfner nicht in Zahlen,

sondern äußerte interessante Ideen zu relevanten Themen."[JF1]



Siemens' Roland Busch hinterlässt den größten Fußabdruck