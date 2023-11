CleanTech Lithium PLC (CleanTech Lithium oder CTL oder das Unternehmen) (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt, gibt ein Fortschrittsupdate zur Direkten Lithiumextraktion (DLE) bekannt, wobei die letzten Komponenten für die DLE-Pilotanlage in Copiapó, Chile, eingetroffen sind und installiert werden.

Das Unternehmen treibt die Vormachbarkeitsstudie (PFS) für sein großes Projekt Laguna Verde voran, in die die Ergebnisse umfangreicher sechsmonatiger Tests mit dem DLE-Multiventilsystem im Labormaßstab einfließen werden. Darüber hinaus werden die DLE-Pilotanlage und die nachgeschaltete Prozessanlage zur Herstellung von Lithiumkarbonat in Batteriequalität das Unternehmen in die Lage versetzen, die Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern voranzutreiben, die die Entwicklung und Finanzierung der Projekte des Unternehmens unterstützen können.

Höhepunkte:

- Mit der Anlieferung der letzten Komponenten der DLE-Pilotanlage in den Lagerhallen von CTL in Copiapó kann die Pilotanlage vollständig zusammengebaut werden und die Testphase beginnt.

- Der Besuch von Technikern von Sunresin ist für Ende November 2023 geplant, um die abschließende Test- und Inbetriebnahmephase durchzuführen.

- Die DLE-Pilotanlage ist für die Produktion von bis zu einer Tonne Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) pro Monat in Form von konzentriertem Lithiumeluat ausgelegt, das in einer bestehenden Anlage eines Dritten zu Lithiumkarbonat in Batteriequalität verarbeitet wird.

- Muster des Produkts werden potenziellen strategischen Partnern und Abnehmern, wie großen Automobil- und Batterieherstellern, zur Prüfung und Produktqualifizierung zur Verfügung gestellt.

- Vor kurzem besuchte ein Team der CTL-Führungsspitze mehrere DLE-Betriebe in China. Der Besuch zeigte, wie schnell die DLE-Technologie voranschreitet.

- CEO Aldo Boitano, Non-Executive Director Maha Daoudi und DLE Process Manager Rodrigo Rivas besuchten DLE-Betriebe und Hersteller entlang der DLE-Lieferkette, um sich aus erster Hand über die kommerzielle Anwendung der Technologie in China zu informieren.