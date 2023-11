„Dr. Copper“ ist wieder ein Thema an den Märkten. Kurzfristig ist der Preis abgetaucht. Das gilt bei Börsianern als guter Frühindikator für eine bevorstehende Rezession der Weltwirtschaft – vielleicht im kommenden Jahr. Auf der anderen Seite warnen Analysten vor dem Angebotsdefizit am Markt. Der Boom bei Elektroautos und Investitionen in die Infrastruktur sorgen für eine starke Nachfrage, die Kupferproduktion befindet sich aber weltweit im Rückzug. Nun warnt sogar der Chef von Glencore vor Engpässen.

An den Aktienmärkten ist eine mögliche Rezession in den USA mit entsprechenden Folgen für die Weltwirtschaft eines der heißesten Themen des Jahres. Laut der jüngsten Umfrage der Bank of America unter weltweit aktiven Fondsmanagern rechnen diese nun eher mit einer „sanften Landung“ der US-Ökonomie, aber keiner Rezession. Dies steht im Gegensatz zum Frühindikator „Dr. Copper“. Das weltweit am häufigsten verwendete Industriemetall hatte sich lange um die Marke von 8.000 US-Dollar pro Tonne in diesem Jahr gehalten. Doch mit dem Abwärtstrend an den Aktienmärkten im Oktober rutschte auch das rote Metall unter diese runde Marke.

Dies könnte eine rein symbolische Bedeutung haben. Hat es aber nicht. Denn im Kupfer-Business wird langfristig investiert. Die Entwicklung von Vorkommen und der Bau von Minen dauert in der Regel 15 Jahre und mehr. Wenn der Preis zu lange unter dieser Marke bleibt, so die Faustformel, stocken die Investitionen in neue Projekte und die Firmen halten sich zurück. Schließlich geht es hier in der Regel um Milliarden-Investments. Da spielen Kosten wie Einnahmen die entscheidende Rolle.

Auf der anderen Seite warnen aber Analysten schon seit Jahren vor Engpässen beim Kupferangebot. In den vergangenen fünf Jahren befand sich der Markt laut den Zahlen des Branchenverbands ICSG weitgehend im Gleichgewicht. Doch die Einschläge kommen näher. Denn die niedrigen Preise in der vergangenen Dekade seit dem Kupferhoch 2011 haben bereits Investitionen in neue Projekte verhindert. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Kupfer stabil und kontinuierlich. Große Bergbaukonzerne gehen von 2,5 Prozent jährlich bis 2030 aus. Analysten erwarten, dass der Markt in den kommenden zehn Jahren um etwa ein Drittel auf mehr als 33 Mio. Tonnen wächst.