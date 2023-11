ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger Eon erwartet für das vierte Quartal wegen Preissenkungen deutliche Ergebnisbelastungen. Der Konzern gebe die gesunkenen Großhandelspreise an Millionen Strom- und Gaskunden weiter, und das wirke sich auf das Segment Kundenlösungen aus, teilte Eon am Mittwoch in Essen mit. In den ersten neun Monaten waren die Essener noch stark gewachsen. Für die Aktie ging es nach der Zahlenvorlage deutlich bergab.

Die Aussagen zum Schlussquartal kommen nicht ganz überraschend: In letzter Zeit hatte Eon immer wieder betont, dass sich die starke Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf möglicherweise nicht fortsetzen werde. Denn in den vergangenen Monaten hatte der Konzern von Einmaleffekten profitiert, nachdem 2022 die Großhandelspreise für Strom und Gas unter anderem infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine extrem gestiegen waren. In der Folge hoben auch die Energieversorger die Preise stark an. Mittlerweile sind die Großhandelspreise wieder deutlich gesunken. Der für Eon vorübergehend positive Effekt flacht somit ab, wenn die niedrigeren Preise nun weitergegeben werden.