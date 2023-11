UBS stuft EON AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Solide übertroffen habe der Versorger die Erwartungen an das dritte Quartal, schrieb Analyst Sam Arie am Mittwoch nach dem Neunmonatsbericht. Eine Neuigkeit sei aber eine Warnung vor negativen Entwicklungen im vierten Quartal. Dies könnte einige enttäuschen, die in der Folge guter Zahlen vielleicht auf anspruchsvollere Ziele gehofft hätten./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 07:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 07:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 11,19EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sam Arie

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m