Striga unterstützt Bitwalas Comeback in der europäischen Krypto-Welt

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - In einem bemerkenswerten Comeback hat

Bitwala, das einst als Goliath des Krypto-Bankings in Deutschland und der EU

bekannt war, einen Relaunch durchgeführt, um seinen Status als Pionier der

Kryptowährung in Europa zurückzugewinnen.



Ende letzten Jahres stellte Nuri, wie es früher hieß, (https://bitwala.com/) den

Betrieb ein und gab die Kundengelder zurück, was viele zu der Annahme

veranlasste, dass dies das Ende einer Ära wäre. Mit der Unterstützung von Striga

(https://striga.com/) und ihren (https://striga.com/) konformen Krypto- und

Banking-APIs, (https://striga.com/) wird es jetzt seinem ursprünglichen Namen

Bitwala wiederbelebt.