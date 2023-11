Weiterer Ausbau der internationalen Consumer Praxis - Spencer Stuart holt Angela Grammatikos als Beraterin

Frankfurt am Main / München / Düsseldorf (ots) - Mit Angela Grammatikos beginnt

eine Konsumgüterexpertin und Volljuristin mit umfassender Erfahrung als

Beraterin bei Spencer Stuart, einem der weltweit führenden Top Executive Search-

und Leadership Advisory Unternehmen. Grammatikos wird mit ihrer Expertise im

Konsumgüterbereich sowie in Sport & Entertainment und ihrem starken Netzwerk

dabei helfen, die Aktivitäten in der Consumer- sowie Sports &

Entertainmentindustrie auf nationaler wie internationaler Ebene auszubauen.



Angela Grammatikos verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungs- und

Beratungspositionen in einem breiten Spektrum von Branchen. Dazu zählen

Konsumgüter, Sport & Unterhaltung sowie Executive Search und Leadership

Advisory. Sie arbeitete mehrere Jahre für Russell Reynolds Associates, wo sie

unter anderem die europäische Sports Practice und den News & BI Subsektor

leitete. Eine weitere Station führte sie zum Executive Search Unternehmen True

Search, das seinen Fokus auf Digitalunternehmen legt. Vor ihrer Tätigkeit im

Executive Search war Grammatikos Geschäftsführerin beim Markenverband. Hier

betreute sie über 400 Konsumgüterunternehmen und baute ein starkes Netzwerk zu

deren Vorständen und Geschäftsführungen auf.