Die Beiträge in der Privaten Krankenversicherung (PKV) steigen im langfristigenVergleich langsamer als in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). DiesesErgebnis wird durch eine aktualisierte Studie des unabhängigenForschungsinstituts IGES zur "Beitragsentwicklung in der PKV" gestützt. Siezeigt, dass sich bei der Debeka, dem Marktführer in der PKV, die Beiträge fürlangjährig Versicherte moderat entwickeln. Angestellte oder Selbstständige, die20 Jahre und länger versichert sind, zahlen im Schnitt 2023 deutlich weniger alsden GKV-Höchstbeitrag. Ihr Beitrag liegt ungefähr auf dem Niveau desGKV-Beitrags bei einem durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen. DieBeitragsbelastung erreicht laut Studie bei den 60-Jährigen ihren Höhepunkt,während für die Älteren oft deutlich geringere Beiträge anfallen. "Das ist einewichtige Erkenntnis. Die Studie widerlegt das populäre Klischee einerangeblichen Beitragsexplosion im Alter", erklärt Thomas Brahm,Vorstandsvorsitzender der Debeka-Versicherungsgruppe.Die aktuelle IGES-Studie baut auf früheren Analysen zur Beitragsentwicklung derDebeka-Mitglieder von 1997 bis 2017 und 2000 bis 2020 auf. Das IGES-Institutverfügte erneut über die größte Datengrundlage aller bekannten Untersuchungen zuPKV-Beiträgen. Sie ermöglichte es, die individuelle Beitragsentwicklung von mehrals 860.000 bei der Debeka PKV-versicherten Mitgliedern im Längsschnitt übereinen Zeitraum von 20 Jahren (2003-2023) auszuwerten.Durchschnittlich geringere BeiträgeFür die langjährig Beihilfeversicherten liegt der durchschnittlicheMonatsbeitrag für Männer bei 229 Euro und für Frauen bei 235 Euro. Bei denArbeitnehmern und Selbstständigen beträgt der durchschnittliche Monatsbeitrag558 Euro für Männer und 565 Euro für Frauen. Diese Werte liegen deutlich unterdem GKV-Höchstbeitrag, der 2023 bei 808 Euro liegt und von freiwilligGKV-Versicherten zu zahlen wäre.Bezahlbare Beiträge auch im AlterAuch bei älteren Versicherten ergibt sich nach der Studie ein interessantesBild: Entgegen vielzitierten Behauptungen, die Beiträge in der PKV seien imAlter nicht bezahlbar, zeigt die Studie, dass im Durchschnitt die Beiträge derDebeka-Versicherten im höheren Alter tendenziell sogar geringer sind als die der60-Jährigen. Im Alter liegen die Krankenversicherungsbeiträge auch nach der

