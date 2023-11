(neu: weitere Ziele für die Zeit bis 2027 aus Präsentation für Investoren, Aktienkurs dreht ins Minus)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mehr Geschäft mit vermögenden Privatkunden und zusätzliche digitale Angebote für Firmenkunden sollen der Commerzbank in den nächsten Jahren höhere Gewinne bescheren. Für 2023 peilt der Vorstand um Konzernchef Manfred Knof nach einem weiteren erfolgreichen Quartal jetzt einen Überschuss von rund 2,2 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Bisher hatte das Management lediglich eine deutliche Steigerung in Aussicht gestellt. Bis 2027 soll das Nettoergebnis auf rund 3,4 Milliarden Euro zulegen. Jährlich will die Bank in den nächsten Jahren im Schnitt 530 Millionen Euro unter anderem in Digitalisierung und neue Technologien investieren.

An der Börse sorgen die Nachrichten für kräftiges Auf und Ab. Am Morgen gewann die Commerzbank-Aktie zunächst fast sieben Prozent auf mehr als 11 Euro und war damit Spitzenreiter im Dax. Dann ging es abwärts. Und nach der Veröffentlichung weiterer Detailziele für 2027 sackte der Kurs am späten Vormittag sogar um mehr als vier Prozent ins Minus und fiel damit unter die Marke von 10 Euro. Damit war die Commerzbank-Aktie plötzlich der größte Verlierer im deutschen Leitindex.