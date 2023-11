Grün, innovativ, erfolgreich greenjobs24 im Aufwind (FOTO)

Monheim am Rhein (ots) - Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine immer bedeutendere

Rolle in der Arbeitswelt und beeinflusst maßgeblich die Attraktivität von

Arbeitgebern. Hierfür steht die greenjobs global GmbH & Co. KG und verleiht dem

Arbeitsmarkt neue Impulse. Die Jobbörse greenjobs24 bietet eine deutschlandweite

Plattform, auf der Stellenangebote von nachhaltigen Arbeitgebern präsentiert

werden und schafft so eine einzigartige Schnittstelle zwischen nachhaltigen

Arbeitgebern und umweltbewussten Jobsuchenden.



Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Schlagwort, es ist eine zentrale Komponente

in der heutigen Arbeitswelt. Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

suchen gezielt nach Arbeitgebern, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg

anstreben, sondern auch soziale und ökologische Verantwortung übernehmen.

Arbeitgeber, die auf Nachhaltigkeit setzen, ziehen nicht nur talentierte

Fachkräfte an, sondern tragen auch zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft

bei.