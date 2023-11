Yeezy war gestern: Adidas besinnt sich auf das Sport-Geschäft

"Der Hype um unsere Terrace-Schuhe (Samba, Gazelle, Spezial) und andere Modelle wie Campus schafft wieder neues Wachstum in unserem Lifestyle-Geschäft. Wir haben das Angebot vergrößert, sind aber noch weit davon entfernt, die gesamte aktuelle Nachfrage zu decken", erklärte Gulden. Im Super-Sportjahr 2024 mit Olympia und Fußball-Europameisterschaft soll auch das Sportgeschäft wieder in den Fokus rücken.

CEO Björn Gulden, der seit Anfang des Jahres am Ruder ist, treibt nach der Trennung von Rapper Kanye West, die Adidas unverkaufte Yeezy-Schuhe im Wert von 1,2 Milliarden Euro hinterließ, eine Neuausrichtung voran. Adidas zeigt sich trotz eines Gewinneinbruchs weiter zuversichtlich und vermeldet ein gestiegenes Interesse an der Herbst-/Winterkollektion 2024.

Die Herzogenauracher erwarten in diesem Jahr einen Verlust von 100 Millionen Euro, deutlich besser als die noch im Februar befürchteten 700 Millionen Euro, nachdem die hochprofitable Yeezy-Reihe eingestellt wurde. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde dank der Beliebtheit der Yeezy-Restverkäufe und gefragter "Terrace"-Modelle wie Samba, Gazelle und Spezial angehoben.

Dennoch warnte Gulden, dass die aktuelle Performance noch "nicht gut genug" sei. Die Bruttomarge von Adidas stieg im Berichtsquartal um 0,2 Prozentpunkte auf 49,3 Prozent, dank gesunkener Logistik-Kosten und weniger Rabatte. Im dritten Quartal schwächelten die Umsätze in den USA (minus 8,8 Prozent), während in China ein Plus von 5,7 Prozent zu Buche stand.

"Wettbewerbsposition verbessert sich"

Nach den bereits im Oktober veröffentlichten vorläufigen Zahlen sorgten die Zahlen kaum für Überraschungen bei Analysten. "Nach der Vorabveröffentlichung im letzten Monat sind die heutigen Ergebnisse weniger ein Katalysator, da der Fokus auf der Telefonkonferenz und den Kommentaren zu den Aussichten für 2024 liegt, angesichts des vorsichtigen Tons in der Mitteilung", schreibt UBS-Analystin Zuzanna Pusz, die ihr Buy-Rating mit einem Kursziel von 210 Euro behält.

"Die wichtigsten Neuigkeiten sind der Stand der Lagerbestände, die zurückgingen und nun 22,2 Prozent der Umsätze erreichen, sowie die Performance nach Regionen und Vertriebskanälen, wobei es auch hier keine großen Überraschungen gab. Wir stellen jedoch fest, dass trotz des starken Kursverlaufs die Sorge um den Ausblick für 2024 heute auf die Stimmung drücken könnte", so Pusz.

"Die Wettbewerbsposition von Adidas im Vergleich zu Nike verbessert sich", sagte Robert Schramm-Fuchs, Portfoliomanager bei Janus Henderson. "Adidas muss sich den Platz in den Regalen zurückerobern, aber ich denke, sie haben das richtige Produkt, um das zu tun", sagte er.

Die Adidas-Aktie liegt am Mittwochmittag vor der Analysten-Telefonkonferenz rund 1,5 Prozent im Minus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

