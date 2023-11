Wirtschaft Dax am Mittag auf Vortagesniveau - Öl billiger

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.150 Punkten berechnet, was einem Abschlag von wenigen Punkten im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag entspricht.



Die größten Abschläge gab es bei Zalando. In Anbetracht einer gemischten Gemengelage sei die Stabilisierung des Dax rund um ein Kursniveau von 15.100 Punkten durchaus bemerkenswert, sagte Experte Andreas Lipkow. "Das konjunkturelle Umfeld ist derzeit sehr verworren und einige Unternehmen haben zudem mit Sonder-Situationen zu tun."