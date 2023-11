Immer mehr Bauunternehmen insolvent Das machen sie falsch (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Insolvenzwelle im Bausektor rollt unaufhörlich

weiter. Während die Bauindustrie eigentlich als einer der stabilsten

Wirtschaftszweige gilt, häufen sich in den letzten Monaten die

Insolvenzverfahren. Doch warum?



"Ein häufiger Fehler ist die Vernachlässigung von qualifiziertem

Führungspersonal. Viele Bauunternehmen investieren nicht in die richtigen Leute

an der Spitze, und das rächt sich besonders in Krisenzeiten", sagt Marvin Ronn,

Experte für Personalberatung in der Baubranche. "Denn werden Entscheidungen auf

der Führungsebene falsch getroffen, dann werden auch Ressourcen ineffizient

genutzt, Projekte scheitern und der gute Ruf leidet." Was genau Bauunternehmen

in die Insolvenz treiben und wie sie es verhindern können, verrät Marvin Ronn in

diesem Beitrag.