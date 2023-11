2022 erreichte Geotab seinen Abo-Meilenstein von drei Millionen und konnte nun innerhalb eines Jahres eine weitere Million Abonnenten dazugewinnen, was die Nachfrage nach vernetzten Fahrzeugdaten und Data Intelligence unterstreicht. Die Kombination aus Geotabs Ökosystem mit über 700 Partnern, kontinuierlichen Innovationen sowie der Zusammenarbeit mit Kunden im Bereich neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) hat im Laufe der Zeit für viele Wachstumschancen gesorgt.

„Flotten stehen unter zunehmendem Druck, ihre Bilanz zu verbessern, Emissionen zu reduzieren, Verkehrssicherheit zu priorisieren und kosteneffiziente Lösungen zu finden. Wir wissen: Das, was man nicht misst, kann man auch nicht effektiv managen. Deshalb sind Daten und Technologie heute genauso wichtig für Unternehmen wie ihr Fuhrpark selbst", sagt Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab. „Im August letzten Jahres haben wir bereits die drei Millionen geknackt. Seitdem haben mit Geotab vernetzte Fahrzeuge eine Strecke von mehr als 89 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Das entspricht etwa 594 Reisen zur Sonne und einer gigantischen Menge an Daten. Mithilfe dieser Informationen können wir unsere Kunden mit diversen Insights versorgen. Wir informieren sie darüber, wann ein Motor in Zukunft zum Erliegen kommt, oder wie hoch das bevorstehende Unfallrisiko ist. Mithilfe von Generative AI konnten wir die Zeit maßgeblich verkürzen, in der diese Insights erzeugt werden. Dank Innovationen wie dieser treffen wir effektivere Geschäftsentscheidungen und verzeichnen bedeutende Ergebnisse".