- Erstklassiger Unterricht und Vorbereitung auf das Berufsleben haben für

Studenten die höchste Priorität

- Aber die Qualität des Online-Lernens belegt im Zufriedenheitsranking der

Studierenden den letzten Platz

- Dozenten wünschen sich mehr Schulungen und Zeit für die Integration digitaler

Lehrmittel



Laut einem neuen EY-Bericht (https://go.ey.com/40uHO5p) müssen die Universitäten

dringend ihre Praktiken im Bereich der digitalen Bildung und die Erfahrungen der

Studierenden überarbeiten, damit ihre Dozenten den Erwartungen ihrer Studenten

wieder gerecht werden können. Für den Bericht wurden Daten von mehr als 3.000

Studierenden und Doktoranden aus elf Ländern (Australien, Kanada, Indien,

Irland, Japan, Neuseeland, Saudi-Arabien, Singapur, Vereinigte Arabische

Emirate, Vereinigtes Königreich und USA) sowie Fokusgruppen von Mitarbeitern und

Interviews mit Universitätsleitern ausgewertet.





Der Qualität der Lehre wurde von den befragten Studenten höchste Prioritätbeigemessen (83 % nannten sie als Priorität). Der Anteil des Präsenz-Unterrichtsim Vergleich zum Online-Lernen wurde als nicht besonders wichtig eingestuft,wobei die Qualität des Online-Lernens im Zufriedenheitsranking der Studierendenan letzter Stelle rangierte.Die Studierenden wünschten sich Investitionen in die Ausbildung von Dozenten, umOnline-Lernen effektiver zu gestalten (45 %), in die Entwicklung bessererOnline-Lernmaterialien (41 %) und in die Unterstützung der Studierenden beimeffektiven digitalen Lernen (40 %).Catherine Friday, Global Education Leader von EY, sagt dazu:Investitionen in digitale Lehrtechnologien stehen schon seit Jahren auf derTo-do-Liste von Hochschulleitern. Die COVID-19-Pandemie hat diese Notwendigkeitdramatisch beschleunigt. Die Umsetzungsfristen mussten von Jahren auf Wochenverkürzt werden. Niemand erwartet von uns, dass wir zu den alten Verhältnissenzurückkehren, aber unser Bericht zeigt, dass viel mehr Investitionen undSchulungen erforderlich sind, um Studierenden und Dozenten die Instrumente andie Hand zu geben, die sie brauchen, um in dieser neuen Welt effektiv arbeitenkönnen. Diese Systeme und Praktiken müssen mit Blick auf die Menschen, denen siedienen sollen, entwickelt werden, anstatt sich an bestehenden Strukturen zuorientieren. Sie müssen sich in erster Linie auf die Studierenden konzentrieren,aber zum Erfolg führen sie nur, wenn sie auch für Dozenten, Forscher,Verwaltungspersonal und Mitarbeiter geeignet sind. In einigen Fällen mag dieseine große Veränderung darstellen, aber angesichts der Tatsache, dass ein