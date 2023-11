Atlas Lithium sichert sich eine Investition von 20.000.000 USD von Lithium-Investoren, darunter Lead Advisor Martin Rowley

- Herr Rowley ist ein Pionier der modernen Lithiumindustrie und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung als Gründer, Finanzier und äußerst erfolgreicher Bergbauunternehmer.

- Herr Rowley hat die seltene Ehre, zwei renommierte Multimilliarden-Dollar-Unternehmen gegründet und aufgebaut zu haben, eines im Lithiumbereich (Allkem) und das andere im Kupferbereich (First Quantum Minerals).

Boca Raton, Florida – 8. November 2023 / IRW-Press / – Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) („Atlas Lithium“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen, freut sich, die Unterzeichnung einer Vereinbarung über eine bedeutende strategische Kapitalerhöhung in Höhe von 20.000.000 USD durch auf Lithium spezialisierte Investoren bekannt zu geben, die von Martin Rowley, dem ehemaligen Chairman des Lithiumunternehmens Allkem Ltd. und leitenden Berater von Atlas Lithium, koordiniert wurde. Herr Rowley war 1996 Mitbegründer von First Quantum Minerals Ltd, einem der größten Kupferunternehmen der Welt. Im Jahr 2009 erkannte er das Potenzial von Lithium und wurde Chairman von Lithium One Inc. und nach der Fusion mit Lithium One Chairman von Galaxy Resources Ltd. Herr Rowley sorgte bei Galaxy für ein erhebliches Wachstum, das schließlich in der Fusion mit Orocobre Ltd. im Jahr 2021 gipfelte, aus der der globale Lithiumproduzent Allkem Ltd. hervorging. Im November 2022 trat er als Chairman von Allkem zurück.

Atlas Lithium wurde eine unbesicherte Wandelanleihe in Höhe von 20.000.000 USD mit einer Laufzeit von drei Jahren unter der Führung von Herrn Rowley und anderen erfahrenen Lithiuminvestoren angeboten (die „Investition“) und hat eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Die Investition ist mit einem Kupon von 6,5 % p.a. ausgestattet, kann zu einem Preis von 28,225 USD pro Aktie in Stammaktien umgewandelt werden (ein Aufschlag von 25 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der drei Handelstage vor Unterzeichnung der Investitionsvereinbarung) und kann vom Unternehmen unter bestimmten Umständen nach einem Jahr zurückgezahlt werden. Einzelheiten der Investition sind dem Formular 8-K zu entnehmen, das das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat.