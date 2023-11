UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf der auf Kinderwunschkliniken spezialisierten Eugin-Gruppe an ein Konsortium rund um den Finanzinvestor KKR sei die erste wichtige Veräußerung des Gesundheitskonzerns auf dem Weg zur angestrebten Gewinnverbesserung, schrieb Analyst Graham Doyle am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er verwies auf die fehlenden Synergien mit den übrigen Aktivitäten der Krankenhaustochter Helios./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 07:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 07:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 25,85EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32,50

Kursziel alt: 32,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m