Herausragende Nickelsulfat-Reinheit für Primobius

Die LIB-Recyclingtechnologie basiert auf einem zweistufigen Verfahren, um (unter anderem) Lithium, Nickel und Kobalt zu gewinnen, welche in Batteriematerialien verfeinert werden. Diese können dann wiederverwendet werden, um neue LIB herzustellen. Nickel ist das großvolumigste Batteriematerial, das in dem Verfahren von Primobius erzeugt wurde. Es ist das zweitwertvollste Produkt und maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass sich die Betriebskosten des Lithium-Nebenprodukts im untersten Quartil bewegen.

8. November 2023 / IRW-Press / – Das innovative Unternehmen für Batteriemetallrecycling Neometals Ltd (ASX: NMT & AIM: NMT) („Neometals“ oder „das Unternehmen“) freut sich, die erfolgreiche Herstellung von Nickelsulfat in Batteriequalität durch sein Joint-Venture-Unternehmen für Lithiumionenbatterie-(„LIB“)-Recycling Primobius GmbH („Primobius“) bekannt zu geben. Primobius ist ein von Neometals und SMS group gegründetes 50/50-Joint-Venture-Unternehmen („Incorporated Joint Venture“), um die Kommerzialisierung der patentierten LIB-Recyclingtechnologie („LIB-Recyclingtechnologie“) gemeinsam zu finanzieren. Diese wurde ursprünglich von Neometals entwickelt.

- Nickelsulfat ist das großvolumigste Material, das durch das Recycling von NMC-LIB (die vorherrschende Batterien-Technologie bei Elektrofahrzeugen in Europa) erzeugt wird, sowie die größte Einnahmequelle unter den Nebenprodukten.

- Der Demonstrationsversuch von Primobius zum Lithium-Ionen-Batterie („LIB“)-Recycling in Deutschland erzielt durch das Recyceln von Elektrofahrzeugbatterien Nickelsulfat in Batteriequalität, welches die Spezifikationen eines chinesischen Kathodenherstellers übertrifft.

