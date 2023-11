Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der IG-Metall, Christiane Benner, sieht keine Alternative zu einem Brückenstrompreis bis 2030. "Damit wir keine Abwanderung haben, von energieintensiven Unternehmen, brauchen wir diesen Brückenstrompreis, wirklich mit einem festen Ziel", sagte sie am Mittwoch den Sendern RTL und ntv.Benner zeigte sich kämpferisch und kündigte einen "Aktionstag" Ende November an. Daran sollen auch die Beschäftigten der IGBCE [Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie] teilnehmen. Konkret soll der Aktionstag am 24. November stattfinden."Wir werden Herrn Habeck unterstützen mit unseren Aktionen", so die IG-Metall-Chefin.