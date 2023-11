DAX - 50er-EMA im Wochenchart und 10er-EMA im Monatschart im Fokus

Im Monatschart ist der DAX zuvor unter den wichtigen Fibonacci-Fächer sowie unter den 10er-EMA gefallen, die beide im Bereich von 15.300 Punkten notieren. Aktuell sieht es dabei weiterhin so aus, dass der DAX lediglich einen Retest dieses Fibonacci-Fächers und 10er-EMA durchführt und in der Folge wieder nach unten abprallt. Auch im Wochenchart notiert der DAX nach der starken Abwärtsbewegung der Vorwochen weiter unter dem 50er-EMA und deutet damit bisher übergeordnet weitere Schwäche an. Kurzfristig bleibt aber der 10er-EMA im Tageschart im Fokus. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Erst bei einem Kursrutsch unter den 10er-EMA würde ein Verkaufssignal entstehen, was sich dann auch auf den Wochen- und Monatschart auswirken würde.

Aktuelle Lage