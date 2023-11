RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des Großküchenausstatters von 460 auf 450 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Underperform" belassen. "Vom Jäger zum Gejagten", überschrieb Analyst Sebastian Kuenne seine am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf Aussagen des Managements über einen neuen Kombi-Ofen mit Mikrowellentechnologie. Was wie ein Durchbruch klinge, dürfte aber nur eine Reaktion auf ein Produkt von Unox sein. Dieses Unternehmen sei ein hochinnovativer und rasch wachsender Konkurrent./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 20:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 580,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sebastian Kuenne

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m