JEFFERIES stuft Synlab auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Synlab nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der Umsatz des Labordienstleisters liege knapp unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die saisonal schwache bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) bleibe hinter der eigenen Planung sowie der Konsensprognose zurück, liege auf Neunmonatssicht aber noch innerhalb der Zielspanne./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 02:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 02:33 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SYNLAB Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 9,90EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Synlab

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9,30

Kursziel alt: 9,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m