Ericsson erhält Förderung für die Entwicklung intelligenter Cloud- und Edge-Anwendungen (FOTO)

Zwölf Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben sich unter der Koordinationvon Deutschland und Frankreich zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Cloud-und Edge-Infrastruktur und die damit verbundenen intelligenten Dienste für dieZukunft zu schaffen.IPCEI-CIS bietet Unternehmen und Forschern einen Rahmen für die Zusammenarbeitan und unterstützt Ericsson und andere Beteiligte dabei, Cloud- undEdge-Infrastrukturen in allen europäischen Branchen Realität werden zu lassen.Die Finanzierung wird zur Forschung und Entwicklung von Ericsson im Bereich derCloud- und Edge-Infrastrukturen beitragen, die darauf abzielen, neue undintelligentere Anwendungen für Branchen zu entwickeln, die von der Nutzung derCloud für kritische Anwendungen profitieren könnten.Cloud-Dienste bieten Vorteile für Anwendungen in Branchen, in denen hoheVerbindungsgeschwindigkeiten, große Datenkapazitäten, keine Verzögerungen beider Datenübertragung und geringe Latenzzeiten sowie Energieeffizienzerforderlich sind.Von den ersten Anwendungen, die im Rahmen des Projekts in den nächsten vierJahren entwickelt werden sollen, können die Mobilfunkbranche und dasproduzierende Gewerbe profitieren. Darüber hinaus ist das autonome Fahren imindustriellen Umfeld ein Bereich, in dem Cloud- und Edge-Anwendungen von Vorteilwären und auch in die Innovation neuer, intelligenterer Produkte und Anwendungeneinfließen werden.IPCEI-CIS wird von der Europäischen Union als strategisch wichtig bewertet, daes eine Grundlage für eine gemeinsame souveräne Cloud-Infrastruktur schafft unddie Wettbewerbsfähigkeit für Industrien und Kunden innerhalb der EU sichert. Es