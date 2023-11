RBC stuft Evotec auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Der Quartalsumsatz des Wirkstoffforschers im dritten Quartal sei sehr stark gewesen und habe deutlich über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis indes habe leicht darunter gelegen und das entsprechende Jahresziel seit an das untere Ende hin revidiert worden, denn nun würden einige durch den Cyberangriff verursachte Kosten nicht mehr enthalten sein./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 02:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 02:38 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 17,17EUR gehandelt.