Wirtschaft Eil +++ Wirtschaftsweise rechnen mit Rezession

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mitglieder des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnen 2023 mit einem Rückgang des deutschen Bruttoinlandsproduktes um 0,4 Prozent. Das geht aus dem Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen hervor, welches am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.