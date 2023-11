Özdemir wirbt für Wertschätzung der Landwirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir hat für mehr Wertschätzung für die Arbeit der Bauern geworben und setzt auf einen schnelleren Wandel zu einer nachhaltigeren Produktion. "Die Landwirtschaft ist systemrelevant", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch zur Vorlage eines agrarpolitischen Berichts im Kabinett. Wenn man von Beschwerden höre, weil Landwirte während der Ernte mit Fahrzeugen auf Feldwegen unterwegs seien, fasse man sich an den Kopf. "Da wäre es mal ganz gut, wenn wir uns wieder vergewissern, dass wir alle auf die Produkte der Landwirtschaft angewiesen sind." Ein Grundmaß an Verständnis gehöre dazu, wenn man einen gedeckten Tisch haben möchte.

Özdemir bekräftigte das Ziel, den Anteil der Bio-Landwirtschaft bis 2030 auf 30 Prozent der Agrarfläche auszuweiten. "Wir müssen Tempo reinbringen, damit wir das bis 2030 schaffen." Umfragen zeigten, dass es ein großes Interesse an Bio-Lebensmitteln gebe. Im Einzelhandel liege der Absatz weiter über dem Niveau von vor der Corona-Krise. Wichtig sei auch Forschung etwa in der Pflanzenzüchtung, um zu besseren Erträgen zu kommen.

Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen stieg bis Ende 2022 auf 11,2 Prozent der gesamten Agrarfläche. Bio wirtschaften nun 36 900 Höfe oder 14,2 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe./sam/DP/zb