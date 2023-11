Scholz bedauert Merz-Absage an gemeinsame Gespräche zu Migration

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die vorläufige Absage von Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) an gemeinsame Gespräche zur Migrationspolitik bedauert. Der Kanzler finde das sehr schade, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin. Scholz habe den Eindruck gehabt, dass man nach einem Treffen am vergangenen Freitag anders verblieben sei. Er sehe jedoch natürlich auch, dass niemand zu einer konstruktiven Mitarbeit gezwungen werden könne.

"Die Hand des Bundeskanzlers wird aber ausgestreckt bleiben", sagte Hoffmann. Er habe diese Gespräche ja auch angeregt, weil er glaube, dass die Öffentlichkeit erwarte, "dass man in einer so wichtigen Frage keine parteitaktischen Spielchen spielt, sondern gemeinsam und ernsthaft daran geht, diese Probleme zu lösen."