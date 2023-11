Jost Werke dank Kostensenkungen optimistischer für Gewinn - Umsatz schwächelt

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Lkw-Zulieferer Jost Werke blickt trotz des Gegenwinds durch Währungseffekte und eine Nachfrageschwäche im Bereich Landwirtschaft optimistischer auf die Gewinnentwicklung 2023. Dank Sparmaßnahmen dürfte sich die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern gegenüber den 2022 erzielten 9,8 Prozent "deutlich" verbessern, teilte das Unternehmen am Mittwoch überraschend mit. Bisher wurde nur eine leichte Verbesserung angepeilt. Das operative Ergebnis werde somit im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen (Vorjahr 123,8 Mio Euro). Allerdings werde der Umsatz wohl nur auf dem Vorjahresniveau von 1,26 Milliarden Euro bleiben, statt im niedrigen einstelligen Prozentbereich zuzulegen.

Der Aktienkurs schlug auf die Nachricht hin in beide Richtungen kräftig aus. Zuletzt schien bei den Anlegern aber der optimistischere Margenausblick zu überwiegen. Die Papiere notierten am Nachmittag leicht im Plus.

Im abgelaufenen dritten Quartal fiel der Umsatz nach Unternehmensangaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast elf Prozent auf 292 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) legte hingegen um fast zehn Prozent auf 33,4 Millionen Euro zu. Damit ergibt sich eine Margenverbesserung um 2,1 Prozentpunkte auf 11,4 Prozent.

Die vollständigen Quartalszahlen sollen am 13. November veröffentlicht werden./mis/jha/

Die JOST Werke Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 43,15EUR gehandelt.