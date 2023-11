Schwieriges Marktumfeld

Trotz aller Schwierigkeiten könnte bei DHL aufgrund der letzten möglichen Trendwendestelle am 61,8 % Fibo nun eine Erholungsbewegung auf die vorausgegangenen Verluste einsetzen, in einem ersten Schritt an den 200-Tage-Durchschnitt bei 40,83 Euro und darüber sogar an 42,02 Euro. Dies dürfte vorerst in drei klassischen Wellen vonstattengehen. Sollte allerdings der noch zerbrechliche Boden um 36,03 Euro aus Ende Oktober wegbrechen, müssten sich Investoren auf weitere Verluste in den Bereich von 34,18 Euro und darunter sogar 33,20 Euro einstellen.

Deutsche Post AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: