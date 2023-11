LUMAGICA 2023 in Reutte und Innsbruck

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Tirol (ots) - Historische Burgruine in magischem Licht und zauberhafte Reisedurch die ZeitLUMAGICA, das faszinierende Lichterpark-Konzept des heimischen Unternehmens MKIllumination, ist eine leuchtende Erfolgsgeschichte, die von Anfang anbegeistert hat. Nach einem gelungenen Start in Innsbruck im Jahr 2020, hat sichder Lichterpark erfolgreich in verschiedenen Städten und Regionen etabliert.Eine davon ist die Naturparkregion Reutte, wo der Lichterpark heuer bereits zumzweiten Mal zu sehen sein wird. Am 17. November 2023 eröffnet Reutte mit großemDJ-Ötzi-Konzert, tags darauf werden im Hofgarten Innsbruck die magischen Lichterwieder erstrahlen - pünktlich zum Start der Coca-Cola-Weihnachtstour, die direktvor den Toren des Hofgartens Halt machen wird.LUMAGICA ist in aller Munde, der Lichterpark ist mittlerweile unter anderem inDeutschland, Spanien oder Japan präsent und das von einem InnsbruckerUnternehmen stammende Lichterpark-Konzept ist natürlich auch hierzulande eindurchschlagender Erfolg. Thomas Mark , Präsident von MK Illumination über dieGenese des Konzepts: "LUMAGICA war in Tirol von Anfang an ein großer Erfolg undwir sind stolz auf die großartigen Partnerschaften an beiden Standorten. Fürheuer haben wir uns da wie dort etwas vollkommen Neues einfallen lassen und daswar angesichts der historisch interessanten Locations Hofgarten und Burgruinegar nicht schwierig. Wir freuen uns auf eine leuchtende Winterzeit in Reutte undInnsbruck."LUMAGICA Reutte: Ritter Rüdigers magische Feste und ein DJ Ötzi KonzertDer Lichterpark LUMAGICA ist zum zweiten Mal in Reutte zu Gast, wo er diemittelalterliche Burgruine Ehrenberg in ein märchenhaftes Lichtermeer taucht.Vom 17. November 2023 bis zum 25. Februar 2024 entführt es Besucher in diefaszinierende Welt "Ritter Rüdigers magische Feste". Unter funkelndemHimmelszelt, begleitet von bezaubernden Klängen und einer märchenhaftenAtmosphäre, erwartet die Gäste ein begeisterndes Lichterlebnis für Groß undKlein. "Wer LUMAGICA erlebt hat, ist fasziniert von dieserwinterlich-leuchtenden Wunderwelt und wird immer wieder von den kreativen Ideendes Teams von MK Illumination begeistert sein", so Ronald Petrini ,Geschäftsführer des TVB Naturparkregion Reutte: "Das Event wird am 17. Novembermit einem Konzert von DJ Ötzi in der Parkanlage Untermarkt eröffnet, welchesnatürlich ein absolutes Highlight der Saison sein wird."LUMAGICA Innsbruck: Eine Reise durch die ZeitIn Innsbruck geht LUMAGICA bereits zum vierten Mal im Kaiserlichen Hofgarten anden Start und nimmt die Besucher mit auf eine zauberhafte "Reise durch dieZeit". Dabei wird nicht nur die Geschichte des Hofgartens einbezogen, es werden