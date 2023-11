Zuletzt kamen aus der Federal Reserve uneinheitliche Signale zur geldpolitischen Ausrichtung. Während einige Vertreter die Möglichkeit zusätzlicher Zinsanhebungen ins Spiel brachten, deuteten andere stabile Leitzinsen an. An den Märkten wird keine weitere Straffung erwartet und auf erste Zinssenkungen ab Mitte kommenden Jahres gesetzt./bgf/la/mis

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nahezu unverändert in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) lag zum Start mit 108,09 Punkten in etwa auf Vortagsniveau. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stagnierte auf 4,57 Prozent.

