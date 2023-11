Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie von LUR (jeweils eine "FT-Aktie"), die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes ("ITA") ausgegeben wird, und einem halben Optionsschein zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,30 C$ pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt.

Toronto, ON, 8. November 2023 - Latitude Uranium Inc. ("LUR" oder das "Unternehmen") (CSE: LUR, OTCQB: LURAF, FRA: EI1) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/latitude-uraniu ... - freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. geschlossen hat, um als Co-Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern, einschließlich Haywood Securities Inc, als Co-Lead-Underwriter (zusammen die "Underwriter"), abgeschlossen hat, wonach die Underwriter 22.727.273 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "FT-Einheit") zu einem Preis von 0,22 C$ pro FT-Einheit (der "Angebotspreis") im Rahmen einer Privatplatzierung auf "Buy-Deal"-Basis für einen Bruttoerlös von 5.000.000 C$ (das "Angebot") zum Wiederverkauf erwerben werden.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Latitude Uranium kündigt 5.000.000 C$ Bought Deal Privatplatzierung an

