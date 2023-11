Aktuell kommt der Softwarekonzern damit auf einen Marktwert von 2,68 Billionen US-Dollar. Der Konkurrent Apple , der seit zwölf Jahren fast ununterbrochen an der Spitze der wertvollsten Unternehmen der Welt steht, kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 2,828 Billionen US-Dollar. Die beiden Platzhirsche trennen also nur noch 148 Milliarden US-Dollar.

Auf den ersten Blick scheinen die Aktien von Microsoft unaufhaltsam zu sein. Die Titel legten am Dienstag um 1,1 Prozent auf 360,53 US-Dollar zu und stiegen am Mittwoch im frühen US-Handel weiter über 361 US-Dollar. Damit bauten sie ihr gestern erreichtes Rekordhoch weiter aus. Darüber hinaus steigt die Aktie jetzt schon neun Tage in Folge und verzeichnet damit die längste Gewinnsträhne seit etwa drei Jahren.

Die Microsoft-Aktie profitiert von den starken Gewinnen und Umsätzen des Unternehmens, die durch das Cloud-Geschäft Azure angekurbelt werden. Während Apple immer wieder von Spekulationen gebremst wird, die Geschäfte mit dem neuen iPhone könnten nicht so gut laufen wie erhofft.

Nach der Schwäche der Technologiebranche im August und September hat Microsoft auch seine anderen Konkurrenten bereits übertroffen. Die Microsoft-Aktie hat seit Ende September um 15 Prozent zugelegt und liegt damit vor Amazon (plus zwölf Prozent), Meta Platforms (plus 6,5 Prozent), Nvidia und Apple (plus sechs Prozent), Alphabet (plus 0,3 Prozent) und Tesla (minus 13 Prozent).

Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass dem Softwarekonzern sein eigener Erfolg zum Verhängnis wird: Und das zeigt sich am 14-Tage-Relativitätsindex von Microsoft. Der RSI, wie er gemeinhin genannt wird, ist ein Maß für die Dynamik einer Aktie oder eines Index oder das Fehlen einer solchen. Je näher der RSI-Wert bei 20 liegt, desto überkaufter ist die Aktie, während ein Wert von fast 80 auf eine stark überkaufte Aktie hindeutet. In der Regel deutet ein Wert unter 30 darauf hin, dass eine Aktie bereit für eine Erholung sein könnte, während ein Wert über 60 auf einen möglichen Rückschlag hindeutet.

Der RSI von Microsoft liegt derzeit bei 72,75, was ein Zeichen dafür ist, dass die Aktie stark überkauft ist und ein Pullback bevorstehen könnte. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Aktie aufgrund ihres langfristigen Potenzials nicht kaufenswert ist. Ein Rückschlag kann auch eine gute Kaufgelegenheit darstellen.

Von den 53 Analysten, die Microsoft laut MarketScreener beobachten, raten nur fünf dazu, die Aktie zu halten, alle anderen bewerten sie mit Buy oder Outperform. Das mittlere Kursziel beträgt rund 404 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von zwölf Prozent entspricht.

Bei Apple sieht es nicht ganz so optimistisch aus. Beim aktuell noch wertvollsten Unternehmen der Welt bewerten 30 der insgesamt 46 Analysten die Aktie mit Kaufen oder Outperform, 13 raten, sie zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 195 US-Dollar entspricht einem Potenzial von 7,2 Prozent gegenüber dem gegenwärtigen Kurs.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion