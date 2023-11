ROYAL COMMISSION FOR ALULAS ERHALTUNGSZUCHTPROGRAMM FÜR ARABISCHE LEOPARDEN BEGRÜSST SIEBEN NEUE JUNGE LEOPARDEN

Die Jungtiere wurden alle im Erhaltungszuchtcenter der RCU in Taif im Nordwesten Saudi-Arabiens geboren. Die RCU begrüßte die Neuankömmlinge in den letzten fünf Monaten, womit sich die Gesamtzahl der Arabischen Leoparden im Zentrum auf 27 erhöht hat. Das sind fast doppelt so viele wie die ursprünglich vorhandenen 14 Arabischen Leoparden, als die RCU ihr Projekt zur Erhaltung der Art im Jahr 2020 startete.

Die langfristige Wiederansiedlung von Arabischen Leoparden in freier Wildbahn wird ein Höhepunkt der umfassenden Regeneration der natürlichen Umgebung von AlUla sein, die im Einklang mit der saudischen Vision 2030 steht. Der Arabische Leopard steht auf der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature und ist als "stark gefährdet" eingestuft. Die Zahl der auf der Arabischen Halbinsel noch wild lebenden Leoparden wird auf weniger als 200 geschätzt. In Anerkennung der Notwendigkeit, diese lebenswichtige Art zu erhalten, haben die Vereinten Nationen den 10. Februar zum Internationalen Tag des Arabischen Leoparden erklärt.

Die Geburt von sieben Leoparden ist ein großer Erfolg für das Erhaltungszuchtprogramm, in dessen Rahmen im vergangenen Jahr drei Jungtiere geboren wurden. Von den neuen Jungtieren werden fünf von ihren Müttern im Zentrum aufgezogen, ohne zusätzliche Betreuung durch das Personal, das auf Distanz bleiben wird, um eine starke mütterliche Bindung zu gewährleisten.

Die verbleibenden zwei Jungtiere werden von RCU-Mitarbeitern von Hand aufgezogen, nachdem sie von ihrer Mutter nach der Geburt ausgesetzt worden waren. Obwohl dies in Gefangenschaft oder in freier Wildbahn ein natürliches und häufiges Vorkommnis ist, haben die Mitarbeiter die verlassenen Neugeborenen schnell aus ihrem Gehege entfernt, nachdem sie das Verhalten der Mutter genau beobachtet hatten.