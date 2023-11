LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die RTL -Gruppe setzt sich wegen der ausgebliebenen Erholung der Werbemärkte zu Beginn des zweiten Halbjahres kleinere Ziele. Zwar sei der September stark gewesen, teilte der im MDax notierte Fernsehkonzern am Mittwoch in Luxemburg mit. "Mit Blick auf das vierte Quartal erweisen sich die europäischen Werbemärkte jedoch schwächer als erwartet, so dass wir trotz Gegenmaßnahmen unseren Ausblick anpassen mussten", sagte Konzernchef Thomas Rabe. An der Börse rutschte die RTL-Aktie am Vormittag zunächst um rund vier Prozent ins Minus. Zuletzt notierten die Scheine noch etwa 3,3 Prozent niedriger. In ihrem Sog verloren die Papiere der Konkurrentin ProSiebenSat.1 aus Unterföhring leicht.

Wie die Bertelsmann-Tochter weiter mitteilte, rechnet die RTL-Führung nur noch mit einem Jahresumsatz von 6,9 Milliarden Euro, nachdem das Erlösziel bereits im Sommer auf 7,0 Milliarden Euro gestutzt worden war. Im vergangenen Jahr hatte die RTL-Gruppe noch gut 7,2 Milliarden Euro umgesetzt. Das um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) des Jahres 2023 dürfte auf 900 Millionen Euro nach 1,08 Milliarden Euro im Vorjahr zurückgehen - auch hier hatte die Konzernführung bereits Hand an die Prognose gelegt.