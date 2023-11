Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eupen (ots) - Ein zweites Standbein durch langfristige lukrative Renditen - derBörsenmarkt stellt für viele Investoren den Traum von finanzieller Freiheit dar.Doch durch die Angst vor dem Risiko fällt vielen Menschen der Start in dieInvestition schwer. Maxime Rohde ist Aktienexperte und berät Interessenten, dielangfristig und vorrangig sorgenfrei am Aktienmarkt investieren möchten. Wiegenau der Start an der Börse gelingt und mögliche Bedenken überwunden werdenkönnen, erfahren Sie hier.Die Investition in Aktien bietet sowohl für erfahrene Anleger als auch fürNeueinsteiger eine Möglichkeit zur finanziellen Freiheit und zu einergesicherten Altersvorsorge. Doch besonders vor dem Start in die Branche kommenbei vielen Anfängern Zweifel auf: Wie viel Startkapital wird benötigt? WelcheRenditen sind realistisch? Und wie viel Zeit muss wirklich investiert werden?Für viele Menschen erscheint der Weg in die Börse wie eine unüberwindbare Hürde,die nur mit viel Zeit und einer Fülle an Fachwissen bewältigt werden kann. Einnoch größerer Faktor, der Menschen an dem Schritt zur Investition in Aktienhindert, ist die Angst vor einem vermeintlich hohen Risiko. Und tatsächlichschafft es nicht jeder, einen nennenswerten Gewinn am Markt zu erzielen. "Derhäufigste Grund, warum Menschen am Börsenmarkt nicht erfolgreich werden, ist,dass sie gar nicht erst anfangen. Viele glauben, dass der Markt immens komplexsei und lassen sich davon zurückhalten", erklärt Maxime Rohde, Aktienexperte undCoach für alle, die langfristig am Aktienmarkt investieren möchten."Viele finden keinen Ansatzpunkt oder eine erfolgreiche Strategie, obwohl siesich seit Jahren mit der Idee beschäftigen - und dieser fehlende Mut hindertviele Einsteiger daran, den ersten Schritt zu wagen", so der Experte weiter."Mit der richtigen Strategie ist der Einstieg aber definitiv realisierbar." Mitseiner Beratung hat er es sich zur Aufgabe gemacht, sowohl Neueinsteigern alsauch erfahrenen Anlegern zu einem ertragreichen Portfolio zu verhelfen. Durchseine Expertise verzeichnet er an der Börse eine jährliche Mindestrendite von 13bis 15 Prozent. Dieses Fachwissen will er an seine Kunden weitergeben, um ihnenähnliche Erfolge zu ermöglichen. Außerdem nimmt er denjenigen, die neu an derBörse anfangen möchten, die Angst vor dem ersten Schritt: "Durch jahrelangesHinauszögern wurden noch keine Erfolge am Aktienmarkt erzielt", betont derAktienexperte. "Durch unsere Beratung ermöglichen wir neuen Investoren den Startin die Branche und unterstützen sie dabei, ihre finanziellen Ziele mit Rücksicht