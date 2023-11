Mode Heim Handwerk lädt vom 9. bis 12. November zum Shoppingerlebnis für die ganze Familie

Essen (ots) - Ein Einkaufserlebnis für die ganze Familie - das ist die Mode Heim

Handwerk 2023. Die beliebte Verbrauchermesse mitten im Ruhrgebiet lädt

Besucher*innen auch in diesem Jahr wieder dazu ein, in die vorweihnachtliche

Shopping-Welt einzutauchen, neue Produktwelten kennenzulernen und sich vom

umfangreichen Rahmenprogramm auf der Veranstaltung faszinieren zu lassen.

Besonders punkten kann die Mode Heim Handwerk 2023 mit einem optimierten Hallen-

und Programmplan sowie vielen Highlights in den Bereichen Sport, Mode, Ambiente,

Genuss, Bauen und DIY mit insgesamt rund 330 Ausstellern.



"Die Mode Heim Handwerk ist Kult - und mit ihrem günstigen Termin kurz vor der

Weihnachtszeit die ideale Gelegenheit, aus dem Alltagsstress in eine Welt

einzutauchen, die zum Verweilen, Informieren und Kennenlernen einlädt. Durch die

vielen spannenden Produkte bietet sich zudem die Möglichkeit, erste

Weihnachtsgeschenke zu besorgen und sich für Geschenkideen anregen zu lassen",

erklärt Gunter Arndt, Projektleiter der Mode Heim Handwerk.





Inspiration für die eigenen vier WändeDie inspirierende Verbrauchermesse mitten im Ruhrgebiet ist in diesem Jahr aufinsgesamt sechs Themenbereiche aufgeteilt. In Halle 8 lädt etwa der Bereich"Kreativ + Kostbar" die Besucher*innen dazu ein, sich einen umfassendenÜberblick über individuelle Schmuckideen, kreative Malerei bis hin zuliebevollen Dekorationen für die Weihnachtszeit zu verschaffen. Neben einemBühnenprogramm wartet hier ein breites Angebot zu Adventsfloristik inklusiveWorkshops und Live-Vorführungen auf die Gäste.In Halle 7 setzt sich die Veranstaltung mit den Ausstellungsbereichen "Bauen +Wohnen" sowie "Reise + Freizeit" fort. Ein breites Programm an Mitmach-Aktionenund Informationsmöglichkeiten über den Vereinssport in Essen bietet der EssenerSportbund (ESPO). Auf fünf spannenden Aktionsflächen können sich Gäste allerAltersklassen über sportliche Angebote im Stadtgebiet informieren. Neben der"Show-Arena" wird es Aktionsflächen unter den Schlagworten "Alles, was rollt","Rehasport", "Kampfsport" und "Wassersport" geben. Zudem statten dieBundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen dem ESPO am Freitag, 10. November, inder Zeit von 10 bis 14 Uhr einen Besuch ab und treten unter anderem an derTorwand gegen Besucher*innen der Mode Heim Handwerk an.Buntes Bühnenprogramm mit Show-HighlightsHalle 6 teilt sich in drei Themenbereiche auf. Die Fläche unter dem Motto "Markt+ Genuss" spricht alle Messegäste an, die sich für Kulinarisches begeisternkönnen. Unter dem Dach "Haushalt + Ambiente" präsentieren sich unter anderem