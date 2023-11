PwC Deutschland und Afida kooperieren bei Bestandsmigrationen in der Versicherungsbranche

Frankfurt am Main (ots) - PwC Deutschland wird Kooperationspartner von Afida /

Afida ist eine Tochter von adesso und bietet eine cloudbasierte Plattform für

die effiziente Verwaltung von Kerngeschäftsprozessen bei Versicherungen an / Die

Ziele der Kooperation: Skalierung von bestehenden sowie zukünftigen

Migrationsvorhaben durch Wissensaustausch und gebündelte Kräfte, um Versicherer

mit maximaler Effizienz auf eine Software-as-a-Service-Verwaltung (SaaS)

umstellen zu können.



Die seit Juni 2022 auf dem Markt agierende adesso-Tochter Afida schließt mit der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) eine

Kooperation zur Migration von Lebensversicherungs- und Pensionsbeständen ab.





Derzeit stellen Versicherer ihre oftmals noch älteren Systeme auf moderneSysteme um, sie begegnen damit u.a. hohen Wartungskosten, dem Verlust vonWissensträgern und gewachsenen Kundenansprüchen. Bestandsmigrationen imVersicherungsgeschäft sind sehr komplexe Transformationen, die neben Expertisein IT und Datenmigration auch in erheblichem Umfang versicherungstechnisches,insb. aktuarielles Know-How benötigen. Eine unkomplizierte, effiziente undqualitativ hochwertige Migration ist Basis für einen erfolgreichen,kosteneffizienten SaaS-Betrieb.Die Zusammenarbeit von PwC und Afida zielt auf die derzeitigen Herausforderungender Versicherer bei der Modernisierung ihrer IT-Systeme ab. Die beiden Partnersehen in Software-as-a-Service einen großen Wachstumsmarkt in derVersicherungsbranche. Die Kooperation sieht vor, dass Afida im Rahmen vonMigrationsprojekten bei Nichtprüfungskunden von PwC Mitarbeitende von PwCeinbindet. Die PwC-Expert:innen unterstützen dabei operativ die Abwicklung derProjekte und bringen die Erfahrung von PwC ein. Durch die enge Zusammenarbeitund den Wissensaustausch wird eine tiefe Expertise für die Afida-Systemeaufgebaut und die Basis dafür geschaffen, gebündelte Kräfte für zukünftige neueMigrationsprojekte mit hochqualifizierten Mitarbeiter:innen zur Verfügungstellen zu können.David Richter, Partner bei PwC Deutschland im Bereich Risk & Regulatory /Actuarial Risk Modelling Services, sagt: "Mit unserer Kooperation kombinierenwir die langjährige Branchen-, Technologie- und Versicherungstechnik-Expertisevon PwC mit den Lösungen und der Erfahrung von Afida. Durch den Aufbauspezifischen und tiefen Wissens in Bezug auf die Afida-Technologien können wirunsere Stärken zukünftig noch besser ausspielen. Gemeinsam sind wir in der Lage,effiziente und skalierbare Migrationen anzubieten und damit aktiv Kosten fürunsere Kunden zu senken."Während damit für PwC insbesondere der Wissenstransfer im Fokus steht, ist fürAfida die weitere Skalierbarkeit des Geschäftsmodells zentral. Als primäres Zielverfolgen beide Unternehmen die Generierung von Kundenwert durch eine effizienteBegleitung und Durchführung der Modernisierungsmaßnahmen.Frank Wittholt, Geschäftsführer von Afida, erläutert: "Die Kooperation mit PwCstellt für uns sicher, dass wir unseren angestrebten Wachstumskurs ungemindertfortsetzen können und die Grundlage für weitere Parallelisierungen vonMigrationsprojekten schaffen. Für unsere Kunden bedeutet die Zusammenarbeit,noch schneller, sicherer und effizienter die Transformation derBestandsverwaltung umzusetzen."Pressekontakt:Luisa SennhennPwC Marketing & CommunicationsTel.: +49 170 9175985E-Mail: mailto:luisa.sennhenn@pwc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8664/5644373OTS: PwC Deutschland