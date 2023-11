Dreifacher Erfolg bei den IT-Awards 2023 Huawei für herausragende Leistungen in den Bereichen WLAN, Netzwerkinfrastruktur und Enterprise-Speichersysteme ausgezeichnet

München (ots) - Im Rahmen der IT-Awards 2023 wurde Huawei von den sieben

Insider-Portalen von Vogel IT-Medien in gleich drei Kategorien als eines der

IT-Unternehmen des Jahres geehrt. Sowohl in der Kategorie

"Enterprise-Speichersysteme" (Huawei-Produkt: OceanStor Pacific-Serie) als auch

in der Kategorie "WLAN" (AirEngine 8771-X1T Access Point) konnte Huawei die

Auszeichnung in Gold gewinnen. In der Kategorie "Netzwerk-Infrastruktur"

(Multi-GE-Switches der Serie CloudEngine S5755-H) wurde Huawei mit Silber

gewürdigt.



Die IT-Awards werden bereits seit neun Jahren durch die Vogel IT Insider-Portale

vergeben. Die Leser:innen aller Portale konnten von April bis Ende August über

die IT-Unternehmen des Jahres abstimmen. Alle Gewinnerunternehmen konnten ihre

Awards in Silber, Gold und Platin bei einer festlichen Preisverleihung am 26.

Oktober im Augsburger Hotel "Maximilians" entgegennehmen.