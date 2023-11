(neu: Aktie wieder im Plus, Aussage von Finanzchefin Orlopp zur Kursreaktion)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mehr Geschäft mit vermögenden Privatkunden und zusätzliche digitale Angebote für Firmenkunden sollen der Commerzbank in den nächsten Jahren höhere Gewinne bringen. Für 2023 peilt der Vorstand um Konzernchef Manfred Knof nach einem weiteren erfolgreichen Quartal jetzt einen Überschuss von rund 2,2 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Bisher hatte das Management lediglich eine deutliche Steigerung in Aussicht gestellt. Bis 2027 soll das Nettoergebnis um mehr als die Hälfte auf rund 3,4 Milliarden Euro zulegen. Jährlich will die Bank in den nächsten Jahren im Schnitt 530 Millionen Euro unter anderem in Digitalisierung und neue Technologien investieren.

An der Börse sorgen die Neuigkeiten für kräftiges Auf und Ab. So wurde die Commerzbank-Aktie mit einem Kurssprung um fast sieben Prozent erst zum größten Gewinner und dann mit einem Abschlag von fast fünf Prozent zum größten Verlierer im Dax. Am Nachmittag setzte eine Erholung ein, zuletzt lag das Papier mit einem Plus von rund einem halben Prozent auf 10,445 Euro im Mittelfeld des deutschen Leitindex. Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp kommentierte die Kurskapriolen gelassen: "Ruhe bewahren ist das Wichtigste hier", sagte sie in einer Videokonferenz mit Journalisten.